Surnommé le magicien du pinceau, Roland Palmaerts conçoit des outils et concepts pour fabricants, artistes et collectionneurs. Après avoir participé à plus de 300 expositions et animé plus de 120 émissions télé au Canada, il sera présent au ROx le 20 mai de 10 à 17 h pour un stage d’aquarelle, organisé par Marianne Leva-Hinkels. S.D.