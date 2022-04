Saint-Léger adopte un plan de gestion de ses forêts

Bref, " c’est fort technique et on ne sait pas de quoi l’avenir sera fai t", commente le bourgmestre Alain Rongvaux après avoir entendu les représentants du DNF présenter une étude fort complète "avec pas moins de 40 annexes", précise d’ailleurs la conseillère de la minorité Vinciane Gigi.

L’objectif de ce plan est de maintenir une production de bois écologiquement et économique soutenable en visant des peuplements adaptés à leur environnement tout en assurant la protection des sols forestiers et des sources.

La composition actuelle des 1120 ha de bois révèle une composition des forêts présentant 73% de feuillus, 20% de résineux, 4% d’essences mixtes et 3% sont consacrés aux sources, étangs… avec une belle réserve de douglas et de chênes, " une valeur sûre ".

Pour limiter les effets de sécheresse, de canicules, sur les épicéas qui n’ont plus leur place dans la forêt communale que dans le cadre d’une régénération naturelle, ou encore sur les hêtres, le DNF propose d’assurer un rééquilibrage en termes d’âge, d’essence, de hauteur à déterminer en fonction des sols et de l’altitude.

Le code forestier impose aussi pour ce nouveau plan de gestion de réserver des espaces pour les mouvements de jeunesse. Ils seront situés à "Peurie" (14 ha à Meix-le-Tige) et au Trou des Niveaux (45,52 ha, à Saint-Léger).

Quel impact financier?

Le DNF a aussi développé l’aspect financier de ce plan de gestion sur le tiers de sa mise en application. Ainsi les douze prochaines années devraient apporter des recettes pour 4 millions d’€ et des dépenses pour 871000 € soit environ 22% de réinvestissement alors qu’actuellement on est en moyenne à 18% et qu’idéalement, le taux devrait être situé à 25%.

On a provisionné " 500000 € au budget de cette année, on replante pour nos enfants ", commente le bourgmestre Alain Rongvaux.

Et avant que la question n’arrive, l’agent du DNF Jean-Marie Lambert précise encore: " On peut comprendre que les citoyens soient déçus de l’état des chemins de forêts mais, actuellement trois grosses coupes sont encore en exploitation et cette situation fait partie de la vie de la forêt. On ne peut demander aux exploitants de remettre en état que lorsque la coupe est terminée! "

Le plan a été présenté par Jérémie Jamin, sous la conduite du chef du DNF Florina Naisse avec les agents Jean-Marie Lambert, Thomas Schiltz (cartographe) et Jean-Claude Macatory.

Le plan est validé, une enquête publique de 45 jours va pouvoir être lancée avant l’adoption finale.