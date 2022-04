Révoltés par l’expulsion de Gabriela et Gonzalo

Ils ont manifesté leur incompréhension ce vendredi, lors d’une matinée empreinte de beaucoup d’émotions, certains élèves ayant bien du mal à retenir leurs larmes, et durant laquelle les prises de paroles se sont multipliées.

Arrivés en Belgique il y a trois ans après avoir fui le Salvador, demandeurs d’asile hébergés au centre Croix-Rouge de Melreux, Gabriela, Gonzalo, et leurs parents devront quitter le sol belge sans doute au terme de l’année scolaire.

«Ces décisions n’ont pas de sens humain»

Professeur de Gabriela, Marylène Marot a expliqué le pourquoi de cette mobilisation.

"Leurs demandes d’être reconnus comme réfugiés ont été rejetées, et les recours n’ont pas abouti , déplore celle-ci. Peu importent les raisons juridiques qui ont amené nos autorités à prendre ces décisions, celles-ci n’ont pas de sens humain. La famille a quitté le Salvador pour mettre Gabriela à l’abri. Elle avait été repérée par un gang qui se livre à la traite des jeunes filles. Mais surtout, Gabriela et Gonzalo sont parfaitement intégrés dans notre école, notre région, notre pays. Nous refusons d’accepter qu’ils soient renvoyés ainsi que leurs parents, vers un avenir incertain et dangereux, alors qu’ils ont tout mis en œuvre pour construire leur nouvelle vie chez nous."

«Une place pour chacun, slogan de l’ELMA»

Directrice de l’Institut Saint-Roch, Pascale Lejeune s’est adressée directement à Gabriela: "Tu n’as jamais un mot plus haut que l’autre et jamais fait l’objet d’un recadrage, tu es une élève exemplaire." Et a ajouté: "Une place pour chacun, tel est un slogan de l’ELMA, peu importe ses origines, son parcours,…"

En classe avec Gabriela, Noa et Guusje ont aussi eu quelques mots pour leur amie: "Gabriela a toujours rendu ses travaux à temps, fait le maximum malgré la barrière de la langue,…"

Les copains de classe de Gonzalo sont aussi unanimes à son égard, comme Hugo: "J’espère vraiment que tu vas rester parmi nous, tu contribues à la bonne entente dans notre classe", prie aussi ce dernier.