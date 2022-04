Marche : tous révoltés par l’expulsion de Gabriela et Gonzalo

Les élèves du 3edegré de l’Institut Saint-Roch en technique sociales et agent d’éducation, et de l’Institut Saint-Laurent, leurs professeurs et les directions de ces deux établissements de l’ELMA sont indignés. Le mot est faible, suite à l’avis d’expulsion du territoire belge signifié à deux de leurs camarades de classe, Gabriela et Gonzalo, et leurs parents. Ils ont manifesté leur incompréhension ce vendredi, lors d’une matinée empreinte de beaucoup d’émotions, certains élèves ayant bien du mal à retenir leurs larmes, et durant laquelle les prises de paroles se sont multipliées.