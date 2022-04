Le conseiller Écolo Guirec Halflants aurait souhaité que la Province fasse partie des coopérateurs institutionnels. " À l’heure où on demande à l’institution de prioriser ses choix, je ne pense pas qu’il soit raisonnable d’entrer dans une coopérative ", lui répond le député Bernard Moinet (Les Engagés), ajoutant que l’heure était à la diminution du nombre de mandats.

La coopérative de la foire agricole est ouverte à toutes et tous. Le député y voit plutôt des experts et des agriculteurs: " celles et ceux qui vivent ce métier tous les jours, à eux de décider pour eux ."

Une route vers plus de durabilité

Le chef de groupe Écolo aurait souhaité que la Province en fasse partie afin d’y faire valoir sa vision agricole et de mesurer la concrétisation de la nouvelle orientation prise par les organisateurs de l’événement, vers plus de durabilité et de résilience.

Une orientation dont se réjouit le député Moinet, mais il rappelle qu’il n’appartient pas à la Province de s’immiscer dans les choix posés par un privé." Si les organisateurs ne respectent pas leurs engagements, ils seront les premiers sanctionnés, ajoute-t-il. Je ne pense pas que la Foire n’a jamais promis quelque chose qu’elle ne faisait pas. "

Rappelons que chaque année, la Province accorde un subside de 12000 € à la foire agricole. Et chaque année, l’institution est présente en tant qu’exposant, afin de mettre en avant toutes les actions qu’elle mène et tous les services spécifiques qu’elle propose à destination des agriculteurs de notre territoire. " J’ai un souhait… c’est que cette route tracée par la Foire soit suivie par un maximum d’intervenants, qu’elle soit une réussite, qu’elle rassemble toutes celles et ceux qui sont proches de la terre et qu’elle contribue à promouvoir l’un des plus beaux métiers du monde, celui d’agriculteur, qui rappelons-le si nécessaire, est en charge de nourrir le monde ", conclut le député à l’agriculture.