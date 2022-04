La Commune lance son Flow’stival

"Ce genre d’événement est toujours très coûteux mais le seul risque que nous prenons c’est notre participation annuelle de 9999 €. Nous savons d’office qu’un festival comme ça a de grandes chances d’être déficitaire les deux premières années, raison pour laquelle nous avons opté pour une convention sur trois ans avec la perspective d’une 1redéficitaire, une 2eà l’équilibre et la 3ebénéficiaire" , explique Caroline Godfrin.

Le Flow’stival est programmé sur trois jours du 3 ou 5 juin, le week-end de Pentecôte): vendredi 3 juin, soirée animée par 4 DJ; samedi 4 juin, soirée-concerts live avec quatre artistes programmés dont Florent Brack; dimanche 5 juin, après-midi familiale avec sur scène différents groupes ou artistes locaux.

Pas au goût de la minorité

Si le projet semble agréer la majorité, la minorité ne l’entend pas de la même oreille. "Est-ce le rôle de la Commune d’organiser ce type d’événement?", entame Camille Maîtrejean.

"Ce n’est peut-être pas le rôle d’une Commune mais ici il y a besoin d’une impulsion pour créer l’événement, rôle que nous assumons." Et la bourgmestre de citer l’exemple du Baudet' stival qui avant d’être repris par une structure a été entièrement à charge de la commune de Bertrix pendant les deux premièresannées.

"Il y a plein d’associations sur la commune qui elles aussi ont subi de plein fouet la crise Covid et qui ne demandent qu’une chose, pouvoir revivre, entre autres dans le domaine culturel. Ont-elles été contactées ou consultées?"

Selon la bourgmestre certaines associations locales ont été approchées pour, entre autres, la gestion des bars et des entrées.

"Vous mettez en avant l’investissement de seulement 10000 € mais la convention stipule en plus la mise à disposition par la Commune avant et après du personnel communal, de barrières, de la fourniture d’eau et d’électricité. Tout ça a un coût qui s’ajoutera aux 10000 €" , poursuit la conseillère. "C’est la même chose pour toutes les organisations événementielles sur Florenville", répond la bourgmestre. "À Chassepierre, ça fait pourtant 48 ans que le festival paye ses factures d’eau et d’électricité et a ses propres barrières qu’il a achetées. Et ici pour un événement qui se crée, on lui donne tout d’emblée, ce n’est pas normal", rétorque Marc Poncin, par ailleurs président de Chassepierre.

Si de son côté la majorité met en avant sa participation financière de seulement 10000 € pour un événement estimé à 150000 €, la minorité pointe le fait qu’à un mois et demi de l’échéance aucun budget prévisionnel ne soit encore disponible. Les cinq conseillers de la minorité présents s’abstiennent.