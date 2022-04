Une salle de sport à Tillet… peut-être

"Nous avons questionné les écoles, les clubs sportifs et le CRAB (la maison des jeunes) pour connaître leur intérêt, explique la présidente du CPAS Laurence Henrotte. Dans les écoles, la salle de gym est très souvent rudimentaire. Le projet a donc tout son sens. C’est juste ici la réponse à l’appel à projets qui pourrait amener un subside de 70%. Ce n’est donc qu’un premier pas et on ne sait pas comment évoluera le dossier." Un dossier qu’il faudra donc suivre.

Des aires de jeux à Houmont et Tillet

Lors du conseil de jeudi, les édiles (à huit sur onze) ont voté tous les points à l’unanimité. Ceux-ci concernaient notamment l’aménagement d’aires de jeux à Tillet et à Houmont.

"Ce sont deux villages qui n’en possèdent pas et le projet les prévoit à proximité des deux maisons de village", précise l’échevine Catherine Poos.

La toiture du garage communal devrait aussi connaître un coup de neuf. "Cela devient difficile", soupire l’échevin des travaux Christophe Thiry. Il pleut à l’intérieur. Des panneaux sandwiches seront placés. Ces travaux seront réalisés avec un subside de 70% dans le cadre de l’UREBA exceptionnel.

Houmont va sortir de la zone blanche

Bonne nouvelle enfin pour les habitants d’Houmont. En effet, une antenne GSM sera érigée à proximité du village par les sociétés BASE et Telenet et devrait dès lors les écarter des zones blanches dans lequel ils vivent depuis toujours. "La Commune touchera 5000 euros par an pour la location de la parcelle", signale le bourgmestre Pierre Pirard qui se félicite des discussions positives avec les sociétés pour amener le réseau dans le village.