Chaque plat proposé est typique et traditionnel de l’Ukraine.

La Halle s’engage à reverser 2,50 euros par plat à l’association Solidarity for Ukraine d’Arlon, active pour la reconstruction sur place et qui fournit une aide aux réfugiés de notre région.

Au menu: bortsch (Soupe traditionnelle); petchenia (Pot au feu aux légumes et au spiringue de porc); derouni (Galettes de pommes de terre et salade) et sharlotka (Charlotte aux pommes).

Entrée libre et sans réservation à partir de 17h: Halle de Han – Han 36 – 6730 Tintigny. https ://www.halledehan.be/Contact: 063 44 00 60