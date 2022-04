Un gîte d’étapes à Verleumont: le projet est-il éligible?

Mercredi, au conseil, la majorité, par la voix du bourgmestre André Samray, souhaite donner un coup de boost à la réhabilitation de ce bâtiment en état d’abandon complet. Il propose d’inscrire les travaux dans l’appel à projets Plan de relance de la Wallonie.

C’est là que cela coince pour la minorité. Non pas sur le fond du dossier mais bien sûr les critères d’éligibilité dans le cadre de cet appel à projets. Marielle Grommerch (min.) explique que des travaux pour y faire du logement ne sont pas autorisés. À voir si un gîte d’étapes entre dans cette catégorie ou pas.

Guy Mathieu (min.) lui, malicieusement, note: "Il faut prouver une économie d’énergie de 35%. Les consommations des dernières années ont été de zéro pour le mazout, pour l’électricité. Comment prouver une diminution de 35% de zéro?"

Le bourgmestre avance que le dossier sera motivé, le président du CPAS, Laurent Lambotte ajoute que l’analyse du PEB ne laissera aucune équivoque sur les économies générées par les travaux envisagés.

Le hall ouvrier à la place?

Pour contrer ces doutes sur le plan de l’éligibilité, la minorité a son idée: "Verleumont, c’est une belle fiche projet mais elle risque de ne pas avoir un accord favorable" , rappelle Marielle Grommerch (min.). Elle propose de remplacer le projet de Verleumont par celui du hall des ouvriers. Son colistier Guy Mathieu abonde. Le sang de l’échevin des Travaux, Émile Bastin ne fait qu’un tour: "Il y a un budget prévu pour le hall. Tu as été échevin trois ans, en avez-vous parlé?" Guy Mathieu répond positivement, ajoutant: "On nous a mis des bâtons dans les roues." Sébastien Lesenfants (min.) décoche une flèche à l’échevin des Travaux: "Tu n’étais pas au conseil, même pas dans le public!" La position de la majorité n’en sera pas infléchie et elle opte pour le dossier de Verleumont dans le cadre du Plan de Relance de Wallonie. La minorité se rangera également de ce côté, non sans avoir demandé que la tenue des débats soit reprise au PV. Notons que le chef de file de la minorité, Fabrice Léonard, et son collègue Vincent Peiffer étaient excusés lors de cette soirée.