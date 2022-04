Ce jour-là en fin de soirée, il a sorti son revolver pour lui tirer une balle dans la tête.

Les jurés ont répondu par oui aux questions posées par la cour et l’ont reconnu coupable d’assassinat. Le débat sur la peine reprendra demain matin à 9h. Il risque la peine maximum prévue par la loi, la perpétuité.

De coups de théâtre en coups de théâtre

Les quatre journées de procès de Philippe Lemaire ne laissaient pas de place à beaucoup de doutes quant aux réponses attendues des jurés. La première question concernant le meurtre de Marie-Thérèse Roufosse est d’autant plus évidente que Philippe Lemaire est en aveux.

Par contre, la seconde concernant l’assassinat, soit l’homicide volontaire avec préméditation, semble évidente pour toutes les parties, y compris les avocats de la défense,… sauf pour l’accusé.

Différence de point de vue qui a valu un nouveau coup de théâtre jeudi lors de la reprise de l’audience de l’après-midi. MeDimitri De Coster a annoncé que les avocats de la défense renonçaient à plaider sur la culpabilité. "Je me refuse à plaider n’importe quoi, annonce-t-il dans un silence de cathédrale. Je ne veux pas trahir mon intime conviction. D’autre part, je suis conscient, qu’avec mon collègue de la défense, MeSylvain Danneels, nous trahissons M. Lemaire. Nous nous en sommes expliqués avec lui. Il le comprend."

Le courage de MeDe Coster

Après les plaidoiries des parties civiles et le réquisitoire de l’avocat général Dimitri Gourdange, l’avocat habaysien a cependant tenu à reprendre la parole pour expliquer son malaise. "J’ai l’impression d’avoir dû choisir entre deux trahisons, précise-t-il. Celle de me trahir moi-même en plaidant la thèse indéfendable de mon client ou celle de trahir M. Lemaire en refusant de le défendre. Demain matin, quand je plaiderai longuement lorsqu’il faudra débattre de la peine, je le ferai sereinement avec conviction." À la sortie de l’audience, tous les protagonistes, avocats de la partie civile en-tête, ont salué la position courageuse des deux avocats de la défense.

L’accusé se défend

On s’attendait dès lors à une longue intervention de Philippe Lemaire, présenté par beaucoup comme manipulateur et intelligent, pour assurer seul sa défense. Il n’en a rien été. "Toutes ces fadaises que j’ai entendues pendant ce procès me font hurler de rire" , lâche-t-il en colère. Puis, avec un doigt pointé accusateur vers le fils aîné de la victime: "Marie devrait être vivante à sa place pour suivre le procès et lui ne devrait plus être là." Pas certain que cette dernière sortie l’ait aidé pour convaincre les jurés, de l’absence de préméditation qu’il leur a demandé de prononcer.