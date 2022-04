Les Éditions Memory à Tillet, 25 ans de belles histoires fêtés ce 1er mai

Lancée en 1997 par André-Marcel Adamek, sous le nom de Memory Press, la maison d’édition passe entre les mains de Jean Henrotin et Myriam Thiry en 2007.Nouveau passage de flambeau pour l’entrée dans la troisième décennie, avec la reprise de Thierry Lefèvre et Zohra Barkat, en 2018. "Jean Henrotin est venu nous demander si nous étions intéressés , se rappelle Thierry Lefèvre. Ma femme est une grande lectrice, moi je suis plus dans l’écriture, mais je me suis converti depuis (sourire).Nous nous sommes dit qu’un tel projet ne reviendrait pas et nous avons accepté, en réfléchissant au côté financier, mais sans vraie formation dans le monde de l’édition."

Peu importe, la sauce a pris et les Éditions Memory sont arrivées au quart de siècle. "C’est la preuve que du bon travail a été fait avant nous et que les transitions ont été réalisées de manière douce, se réjouit le Tillétois. Certains auteurs sont là depuis le début, même si nous en avons beaucoup de nouveaux."

Avec une une ouverture à des styles différents, comme les romans d’anticipation, pour ado, pour enfants ou bien fantastiques. "L’objectif est de répondre aux attentes des lecteurs, de combler leur envie quand ils demandent un style précis, confie ThierryLefèvre. Mais si nous sommes attentifs à des genres que nous n’avons pas encore, pas question d’accepter tout.Le livre pour enfants, par exemple, nous y avons réfléchi pendant deux ans avant de trouver le bon."

200 à 300 demandes

C’est que chaque année, les Éditions Memory reçoivent entre 200 et 300 projets, essentiellement en Belgique.Et, plus rarement, d’Afrique du Sud, du Japon ou du Canada. "Nous réalisons un premier tri rapide car nous n’accueillons que des auteurs belges francophones et ne publions plus de poésie, qui n’a plus vraiment de public, explique le patron, qui est également collaborateur de l’Avenir Luxembourg et professeur à l’athénée royal de Bastogne. 70 manuscrits passent par le comité de lecture, composé d’une douzaine de personnes qui sont essentielles.De là, entre 8 et 10 livres sortent sur l’année."

Un bonheur pour les auteurs publiés, même si le combat pour percer est loin d’être bouclé. "La difficulté principale en tant que petite maison d’édition, c’est la visibilité.Les médias nationaux s’intéressent avant tout aux auteurs connus, laissant une part congrue à ceux qui ne demandent qu’à l’être.C’est pareil dans les librairies où les gros titres sont privilégiés."

Le couple de Tillet s’attache à développer au mieux cet aspect capital, avec une évolution visible: "Nous participons à un maximum de salons et de marchés pour faire connaître nos auteurs. Et je pense que les Éditions sont plus connues que voilà 5 ans, que nous avons plus de visibilité. Cela se remarque dans les librairies.Si nous sommes connus par celles de notre province, c’est plus compliqué en dehors, mais nous avons maintenant des contacts plus fréquents à travers toute la Wallonie."

À ce titre, la biographie d’Aline Zéler, "Les tueries du Brabant, la piste négligée" ou encore "Les Légendes de la forêt d’Anlier", tous sortis en 2021 et "différents de nos livres habituels" , ont rencontré un beau succès en Wallonie.

Thierry Lefèvre conclut en tirant le bilan: "Il est très positif, surtout au niveau humain avec de très belles rencontres.Même si c’est parfois frustrant car nous aimerions sortir plus de livres. Mais nous devons suivre une logique financière."

Quant au souhait qu’il formule pour cet anniversaire, "c’est celui de continuer dans la même veine, ne jamais croire ce que nous ne sommes pas.Nous n’allons pas envahir le marché français, ce n’est pas réaliste.Mais même sans avoir 10 salariés (NDLR: ils sont 2, Thierry et sa femme Zohra), nous faisons les choses de manière la plus pro possible.Tout en défendant nos auteurs avec nos valeurs familiales.C’est aussi ce qui les motive. Ils sont d’ailleurs ravis de se retrouver dimanche."

Rendez-vous est pris pour rencontrer les auteurs et/ou remplir votre bibliothèque de bons livres locaux.