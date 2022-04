Le compte communal bertrigeois épluché par la minorité

Pour les modifications budgétaires, l’ambiance est montée d’un cran notamment par la voix de Marc Bodson (min.) qui regrette qu’avec un tel boni (4700000 €), la Commune ne montre pas plus d’ambition. Le bourgmestre Mathieu Rossignol répond en citant la liste de tous les projets en cours tout en soulignant qu’une certaine prudence s’impose.

Au vote de la partie ordinaire, quatre abstentions du groupe Ensemble. Quant à l’extraordinaire, seul Roger François s’abstient.

Le compte communal 2021 dégage un boni de 4727638,08 au compte de résultat et un bilan passif-actif de 138595,93 €. La directrice financière Christelle Jacques et l’échevine Cécile Barras ont détaillé quelques postes de ce compte communal 2021. Pour exemple, la dotation à la zone de police coûte 752165 €, celles au complexe sportif 451480 € et au CPAS 1150000 €.

ZACC Les Goutelles

Dominique Pajot du bureau Impact a détaillé l’avant-projet du Schéma d’orientation local concernant la ZACC "Les Goutelles" dans le quartier de la gare. Une zone qui appartient à deux propriétaires privés. L’objectif est de redynamiser le quartier avec des densités de logements qui peuvent varier de 60 à 10 logements par hectare.

Après la présentation, les conseillers ont pu faire part de leurs interrogations notamment au sujet de l’égouttage, des zones d’éclairages, des accès cyclistes, du nombre d’étages des immeubles ou encore des zones non ensoleillées. Un avant-projet qui sera prochainement soumis à la population concernée et qui doit encore traverser des nombreux arcanes administratifs.