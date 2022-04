La haine de sa mère l’a façonné

Son oncle, un retraité de 78 ans, a montré beaucoup d’empathie pour le fils de son frère, tout en reconnaissant en lui un personnage au parcours épouvantable. Il a beaucoup aidé son neveu. "Je me souviens de ces belles fêtes de famille avec des enfants épanouis, même si la femme de mon frère, la mère de Philippe, était une personne bizarre qui restait en retrait." Malgré son extrême politesse et son incontestable bienveillance, l’homme, sans excuser les faits reprochés, a mis clairement la maman de Philippe Lemaire sur le banc des accusés: "S’il n’y avait pas eu cette femme, assène-t-il avec une placidité qui rend son discours encore plus percutant, nous ne serions pas ici aujourd’hui. Les rancœurs de Philippe envers cette femme ont fomenté sa personnalité."