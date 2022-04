La directrice de la Chambre de Commerce de la province de Luxembourg tourne la page après 50 ans

Bernadette Thény, dans quel contexte êtes-vous arrivée à la tête de la CCILBen 2009?

J’avais fait les fonctions pendant 6 mois au départ du directeur précédent (NDLR: l’éphémère Laurent Berbach) et je n’avais aucunement le projet de rester à ce poste pour lequel on avait mandaté des chasseurs de têtes. Six candidats s’étaient présentés. Et puis, comme on était content de mon job intérimaire que j’avais mis à profit pour trouver de l’argent frais en allant frapper à toutes les portesdont celles de Benoît Lutgen de Jean-Claude Marcourt. Je me battais pour nos entreprises et c’est là que je trouvais la force. j’ai fini par accepter.

Nous sommes en juin 2009 et les comptes sont dans le rouge. Le bateau tangue dangereusement et vous annoncez une série de mesures pour le remettre à flot. Un moment crucial?

Je le crois oui. L’institution avait vu trop grands. De plus, on nous devait des sous. Bref, j’ai remis de l’ordre petit à petit en décrétant que désormais nous ne dépenserions plus les sous que nous n’avions pas. J’ai fait marcher mes réseaux, je suis allée trouver les institutions. Ce fut dur, car il venait d’y avoir la crise financière; mais on y est arrivé.

Les rapports étaient aussi très tendus avec les autres opérateurs de la province, non?

Oui. Je suis allée aussi trouver Idélux, la Confédération, l’UCM, la Province. Nous nous entendons tous cordialement aujourd’hui.

Votre arrivée à booster aussi le nombre de vos affiliés qui a quasi doublé, non?

Oui. Nous avons 1450 affiliés dont toutes les grandes (Solarec, T&P, Burgo, Ferrero, Jindal etc.) et toutes les moyennes entreprises y sont. Nous n’avons pas toutes les toutes petites PME. Même Orval est membre et a même un représentant à notre conseil d’administration qui compte 27 membres. Ce n’est pas un moine.

On s’adresse à tout le monde. Nous sommes, en Wallonie, la Chambre qui a le plus grand nombre d’affiliés. On a douze clubs d’entreprises.Dès qu’un problème se pose à eux, ils nous sonnent et on est là pour les aider grâce à notre équipe qui compte 20 membres spécialisés: que ce soit pour exporter, transmettre leur entreprise, étendre leurs activités, etc. Si on ne peut répondre, on les envoie vers des organismes spécialisés. Durant ces 14 dernières années, j’ai insisté beaucoup sur les relations B2B à travers des événements qui regroupaient tous nos membres.Ils s’y plaisent car il faut le LEC pour les réunir tous aujourd’hui (rires).

Les mettre en présence pour qu’elles se connaissent. Un challenge réussi?

Oui.On a fait se côtoyer des sociétés qui ne se connaissaient pas. Aujourd’hui les unes et les autres commercent entre elles. C’est du local, du direct et de l’entraide. J’en suis fière. De même que de toutes nos campagnes d’information pour aider nos entreprises à s’informatiser.

Votre Chambre doit composer avec la concurrence du Grand-Duché. Cela va-t-il mieux?

Il restera toujours l’attrait des salaires et les écarts de TVA. Toutefois, des gens qui y partent travailler reviennent souvent après quelques années pour la qualité de vie de notre province et parce qu’ils ont compris que l’argent n’est pas tout et qu’ils veulent profiter de leurs familles avec des horaires plus réguliers. Aujourd’hui, les jeunes cherchent aussi un employeur tourné vers le développement durable, etc.

Vous étiez la première dame à ce poste, comment l’avez-vous vécu?

Ce n’est pas facile d’être une dame pour chapeauter une Chambre de commerce. On est en face d’hommes majoritairement. Donc, moi, j’ai été franche d’emblée et j’ai osé dire les choses. Je ne parlais pas pour moi, mais pour les entreprises. Je n’avais pas peur. Ils ont tout de suite compris et tout s’est très bien passé (rires).