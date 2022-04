Les parties civiles ont évidemment eu beau jeu de plaider faute d’adversaire. Me Christine Gresse a insisté « sur la vérité qui doit triompher contre la version délirante que l’accusé essaye de faire valoir », avant que sa consœur, Me Anne De Bie, ne se lance, avec ses tripes, dans une brillante plaidoirie chargée d’émotion. « Je respecte la position de la défense qui a choisi de renoncer à plaider, mais je ne veux pas que Marie-Thérèse soit privée de son procès. Je veux vous parler d’elle. Elle n’est plus là, alors que son assassin Philippe Lemaire, depuis sa prison, s’est épanché dans la presse avec des propos qui font se dresser les poils et qui donnent froid dans le dos. Il a osé déclarer que tout ce qu’on lui reproche est faux, qu’il prépare son procès pour prouver son innocence, que c’est la faute de tout le monde sauf de lui. Il se considère comme une victime. Tout au long du procès, il a sali la mémoire de Mme Roufosse, qu’il considère comme une pute, une aguicheuse qui se donne aux clients pour faire de l’argent. Marie, comme tout le monde l’appelait, était une femme courageuse, une mère attentionnée dont le café était bien tenu. Elle ne méritait pas cet homme et encore moins de disparaître de cette manière-là. »