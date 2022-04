Cent vingt bières spéciales à déguster

Cent vingt bières spéciales, dont une trentaine de nouveautés et une mise en exergue des brasseries "régionales": celles des Trois Chênes, à Pondrôme, de la Station 16à la gare de Gedinne ou encore de la Lesterny bîre compagnie, entre autres. "La formule du WEBS reste inchangée: cent vingt bières sélectionnées, servies par notre équipe de choc des Veschaux et dans des verres d’origine, dans la mesure du possible" rappelle Jean Léonet, un des organisateurs du WEBS, à Sohier.