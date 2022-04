Annelies Van Herk, une rétrospective

Cette rétrospective voit le jour un an après le décès de cette artiste. "Installée à Limerlé depuis 2006, elle a su s’impliquer discrètement dans la vie artistique de la commune de Gouvy, avec la grande modestie qui la caractérisait, participant volontiers aux projets proposés", explique-t-on du côté du service culturel de la Commune qui met en place l’événement.

Au château

Annelies Van Herk étudie à l’Académie libre des Beaux-Arts à Sittard aux Pays-Bas. Elle rencontre le sculpteur hollandais Roebroeck qui incontestablement va la marquer et influencer son travail artistique. "Sculptrice, elle travaille d’abord le marbre, ensuite le bronze. Celui-ci deviendra son matériau de prédilection. Moulage, fonte, polissage, patinage, autant d’étapes qu’elle s’obstine à réaliser par elle-même, pendant plusieurs années. Les dernières années, l’acier Corten a su capter son attention" , enchaine-t-on. Une partie de ses œuvres seront présentées du 30 avril au 15 mai, dans les salons du château de Gouvy.

L’exposition stricto sensu ne représente qu’une facette de cette rétrospective. Le service culturel a également mis en place de nombreuses animations autour de l’événement (voir par ailleurs) et a, belle idée, invité des artistes locaux à exposer des œuvres en parfaite harmonie avec les sculptures d’Annelies Van Herk. On retrouvera ainsi des créations de Yolande Benats, Christian Deblanc, Christiane Delvenne, Gérard Denis, Claudine Evrard, Raymond Geysen, Pascal Jaminet, Éric Legrain, Chantal Pagani, Catherine Rasquin, Fred Van Ranst et Winny Tewes.

Sur le plan purement pratique, outre les animations prévues, l’exposition sera accessible les samedis 30 avril, 7 mai et le dimanche 1er mai de 10 à 18h. Il sera également possible de l’apprécier le dimanche 15 mai de 10 à 17h ainsi que les mardis et jeudis de 14 à 18h.

080 292945 ou dorina.muntean@gouvy.be. Programme sur www.gouvy.be