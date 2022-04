Vaux-sur-Sûre : le projet de réseau de chaleur part en fumée

Avant cela, la directrice financière Élodie Gillet a présenté les comptes 2021 avec un boni de quelque 535000 € avec des recettes totales de quelque 9764771 €. "Cela est notamment dû à une vente exceptionnelle de bois de quelque 770000 €" , explique la responsable des finances communales.

Face à cette présentation, le conseiller Guy Mars s’interroge au niveau de la baisse du précompte immobilier: "Alors qu’il y a de plus de plus de bâtiment dans notre commune."

Le bourgmestre prend la main: "La Région wallonne a repris la gestion et il faut un temps d’adaptation. On peut donc espérer une bonne surprise au moment de la régularisation. Il y a toujours ce problème entre la somme qu’on nous impose d’indiquer au budget et puis la somme réellement perçue."

Le conseil s’est également accordé sur la désignation d’un auteur de projet pour la rénovation de la maison de village d’Hompré dans le cadre du plan de relance de la Wallonie. "Nous étudions quatre projets dans le cadre, présente encore le bourgmestre Besseling. Pour le bâtiment du Fer Bien, on espère être retenu dans le cadre d’un appel à projet Cœur de village. Pour le PISC de Sibret, on espère sur les subsides UREBA pour installer des panneaux solaires et réaliser une isolation extérieure. Pour la maison de Bercheux, comme pour les autres travaux, il y aura un audit. Parmi les possibilités, le bureau d’études regardera aussi à la pertinence de détruire et reconstruire." Des dossiers qui devraient donc revenir sur la table du conseil, de retour dans sa salle, lors des prochains mois.