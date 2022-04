Une récompense "durable" pour la commune de Tenneville

La Commune de Tenneville a reçu la certification « European Energy Award » qui salue la qualité des politiques menées dans le cadre de la mise en œuvre de son « Plan d’Action Énergie Climat ». Engagée depuis 2015 dans la Convention des Maires pour l’Énergie et le Climat, le Commune de Tenneville a décidé en 2018 de revoir ses ambitions à la hausse en élaborant un nouveau Plan d’Action Énergie Durable et Climat local visant, d’une part, à réduire les émissions locales de gaz à effet de serre de 40 % à l’horizon 2030 par rapport à 2006, et d’autre part, à adapter le territoire communal aux impacts du changement climatique. La commune a constitué un comité de pilotage interne pour dresser le diagnostic du territoire, évaluer les politiques menées ces dernières années, fixer des objectifs ambitieux et imaginer les actions qui pourraient être menées les 10 prochaines années. Après près de 2 années de mise en œuvre du Plan d’Action, la Commune de Tenneville est parmi les deux premières communes wallonnes (aux côtés de la ville picarde d’Enghien) à décrocher la certification European Energy Award.