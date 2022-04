Une mini-prison pour 17 détenus bientôt à Chanly

La Justice va installer à Chanly une maison de détention pour 17 prisonniers non récidivistes, condamnés à moins de 3 ans de prison et sous bracelets. Ce ne seront pas des criminels, ni des violeurs ni ds terroristes.Vingt emplois seront créés. Une séance d’information est programmée et le Fédéral va envoyer un toutes-boîtes dans les trois jours.