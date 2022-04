Concernant l’arnaque au rétroviseur, ils ciblaient tout particulièrement des personnes âgées.

Pire encore, la bande s’arrangeait pour identifier le domicile de certaines de leurs victimes pour ensuite les cambrioler.

100000 € volés chez un Bouillonnais

Ainsi un Bouillonnais de 88ans s’est fait interpeller sur le parking du Carrefour de Noirefontaine en juin 2019. Deux hommes dans une voiture immatriculée en France lui déclarent qu’en roulant, il a projeté une pierre qui a endommagé leur rétroviseur et a entraîné une panne du tableau de bord et du GPS. Le conducteur prétend sonner à son garagiste ou son assureur et réclame une somme de 1500€ que l’octogénaire ira retirer dans une banque de Bouillon.

Deux mois plus tard, un autre membre de la bande prétend à une griffe et raccompagne le Bouillonnais chez lui afin qu’il lui remette la somme de 700 €.

En mars 2020, les Français reviendront dans la maison, pour la retourner. Et s’empareront de bijoux pour une somme estimée à 25000 € et emporteront 100000 € conservés dans une caisse métallique dans le grenier. Seul un membre de la bande sera formellement identifié pour ce cambriolage, Sébastien Naveau.

Un autre modus operandi

La bande utilisait également un autre modus operandi, tout aussi crapuleux: le vol de documents de véhicule pour connaître l’adresse de leur victime. En crevant un pneu de la voiture, les cambrioleurs se donnaient le temps de visiter la maison.

C’est ainsi qu’un couple de Bertrix, en septembre 2020, a eu la très désagréable surprise, de retrouver sa maison retournée et de constater le vol de bijoux et d’une somme de 45000 €.

Même mode opératoire quelques jours plus tard contre un couple de Woluwe-Saint-Lambert qui faisait des courses à Libramont. Sébastien Naveau et Fouad M’Hamdi ont pu être identifiés lors de l’enquête.

Le troisième membre de la bande, Paul Ferret, est revenu dans notre région en janvier 2021. On lui reproche plusieurs arnaques ou tentatives d’arnaques au rétroviseur à Arlon, Bertrix, Bastogne et Neufchâteau (de 1900 à 3500 €). Pour trois faits sur les quatre qui lui sont reprochés, il est acquitté au bénéfice du doute.

Connus de la justice

Signalons que Sébastien Naveau et Paul Ferret ont déjà été condamnés en France pour ce type d’escroquerie. Le premier est actuellement détenu à la prison de Marche, depuis son interpellation en juin 2021. Le second a subi quatre mois et demi de détention préventive.

La juge Françoise Hertay vient de condamner Sébastien Naveau à trois ans de prison et 1600 € d’amende. Et Paul Ferret à 30 mois de prison, avec un sursis probatoire de trois ans pour la moitié de la peine, ainsi que 800 € d’amende. Même condamnation pour Fouad M’Hamdi. Parmi les conditions à respecter pour bénéficier de ce sursis: ne plus résider en Belgique.