Les 7 églises de la commune de Léglise ne sont pas aux normes

Lors du conseil communal de Léglise, un état des lieux général des différentes églises de la commune a été présenté. Le but étant de définir les travaux à effectuer et le degré d’urgence. En règle générale, les normes concernant le chauffage et l’électricité ne sont pas respectées dans la plupart des bâtiments. Au niveau infrastructures, les églises d’Assenois et Les Fossés sont les plus touchées avec notamment des toitures endommagées. "On a déjà répondu à des travaux urgents dans plusieurs bâtiments, souligne l’échevin Pierre Gascard. La réparation de la toiture de Les Fossés sera mise dans le PIC 2022-2024 dès le mois prochain. On a choisi aussi de mettre dans ce PIC la mise aux normes en matière d’électricité et de chauffage dans tous les bâtiments afin d’éviter un accident. C’est un commencement dans les travaux à effectuer."