La commune de Virton accueille une vingtaine de nouveaux habitants Pour la 1er fois depuis deux ans, la commune et la JCI Gaume ont pu accueillir les nouveaux arrivants, fraîchement installés sur son territoire. Après une balade à la découverte de la Ville et ses curiosités, une vingtaine de néovirtonnais ont pu rencontrer les autorités locales ainsi que de nombreuses associations au sein de l’Hôtel de Ville. C’est dans la salle du conseil et des mariages que le maire François Culot a tenu à leur souhaiter la bienvenue « dans cette belle région connue pour sa douceur de vivre. L’esprit gaumais est frondeur et bouillant ». Informés des atouts sportifs, artistiques, naturels et culturels de la commune, les nouveaux habitants ont pu également découvrir les produits de bouche des producteurs locaux. S.D.