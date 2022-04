Grand-Duché : 5 mesures pour conserver le pouvoir d’achat des travailleurs

Même nos voisins grand-ducaux souffrent de la situation économique actuelle, conséquence directe de la guerre en Ukraine intimement liée à ces changements. Pour maintenir le pouvoir d’achat et des emplois stables, la LCGB (confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens) et la CGFP (confédération générale de la fonction publique) ont rencontré le patronat (UEL) ainsi que le gouvernement luxembourgeois à la fin du mois de mars 2022. Si le début des négociations n’était pas des plus simples, l’accord résultant de ces rencontres assure une stabilité jusqu’au 31 décembre 2023 , date d’expiration du deal. « L’indexation des salaires constitue un pilier majeur de la paix sociale au Grand-Duché de Luxembourg. Quiconque remet cela en question s’attaquera directement à cette paix » , explique Patrick Dury, président national du LCGB.