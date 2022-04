Après Mazda et Mitsubishi, Subaru débarque au garage Gérard

L’ouverture de cette nouvelle concession coïncide avec la sortie de plusieurs nouveaux SUV, à la fois hybrides et électriques.

Une entreprise qui grandit

Depuis 1979, le garage "André Gérard et fils" ne cesse d’évoluer et de voir plus grand.

André Gérard, le paternel, a commencé sa carrière en s’installant comme garagiste dans le village d’Ebly.

Un an plus tard, il devenait concessionnaire officiel Mazda. Ses fils, Pascal et Stéphane le rejoignent rapidement dans l’aventure.

Mitsubishi en 2013

En 1999, c’est l’ouverture du garage à Libramont qui se verra agrandir à deux reprises en 2008 et 2013, année dans laquelle Mitsubishi débarquera dans l’entreprise familiale. Le garage d’Ebly sera également agrandi en 2015 avec une toute nouvelle carrosserie répondant aux dernières exigences des compagnies d’assurances.

Enfin, notons également que le garage Gérard, c’est aussi une salle d’exposition du côté de Bastogne.