A Libramont, la construction fait les doux yeux aux enfants de 11 et 12 ans

Ce jeudi (et encore toute la journée de ce vendredi), les Building Heroes se sont installés au LEC de Libramont. C’est la première fois, alors qu’il s’agit de la 10eédition, que cela a lieu en province de Luxembourg.

Le secteur de la construction y a mis les moyens parce que les 1600élèves accueillis sur les deux jours et qui viennent d’écoles primaires, tous réseaux confondus, de Wallonie sont pris en charge de A à Z par Constructiv qui a affrété des cars pour aller les chercher et les ramener, a prévu un pique-nique à midi, etc.

Jeudi, 800enfants de 6eprimaire, dont le quart venait de notre province (des écoles de Tellin, Fays-les-Veneurs, Carlsbourg, Hampteau, Athus, Arlon, Virton, Étalle, Halanzy, Bure, Resteigne, Offagne, Hargimont, Haut-Fays et Hotton) ont été priés de se casquer et de revêtir une brassière fluo jaune.

Vu que la configuration de cet événement sera modifiée l’an prochain, les enfants ont pu rentrer chez eux avec ces deux "trophées".

À l’étage du LEC: un énorme échafaudage sur lequel des élèves attendaient leur tour pour descendre via une tyrolienne. Dans le hall, à côté, deux simulateurs d’engins de chantier où des gamins faisaient la queue. Pardi! On pilote une grue comme dans la réalité, assis dans un siège de gamer ! Plus loin, des enseignants retraités d’une université d’Alsace initient les enfants à de la physique appliquée à des objets usuels. Des maçons sont en démonstration, tout comme des couvreurs. Les stands sont attirants, les animations vivantes. Les enfants apprécient, sous le regard de leurs instits (un enseignant accompagnant par groupe de 20 élèves).

Mais au milieu de tout cela, la grosse attraction, c’est un chien-robot qui agit et réagit comme une vraie bête.

Les enfants ont très vite adopté cette mascotte pleine d’intelligence artificielle.

Seulement 1% de femmes sur chantier

Un surprenant chantier, qu’on parcourt via de la réalité augmentée, fait faire des arabesques à des élèves qui ont coiffé des casques.

Tout est mis en œuvre pour dépoussiérer le monde de la construction et le faire apparaître plus attirant.

Explications de Philippe Giot, responsable de la communication de Constructiv: "On met tout en œuvre pour que ces enfants optent pour un des nombreux métiers de la construction qui ne doivent plus être considérés comme une filière de relégation. Il y a 60000 travailleurs dans notre secteur et pour arriver aux 80000 nécessaires pour mener à bien le Green Deal wallon, il va falloir recruter des milliers de jeunes travailleurs car il faudra entre-temps remplacer aussi les départs naturels. On s’adresse bien entendu aussi aux filles. Si 35% des postes administratifs sont occupés par des femmes en construction, il n’y a qu’un pour cent des jobs pris par les femmes sur chantier! La marge de progression est énorme."

Du côté du secteur on pense très sérieusement à populariser ces métiers, via des émissions très suivies comme Top chef. Ce serait une sorte de "Top constructeur". On attend cela avec impatience.