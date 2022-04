A Bouillon, Julien Rochet souhaiterait une réflexion sur l'engagemenet d'un agent sanctionnateur

Le point a été voté à l’unanimité. "C’est un constat qui était souvent entendu à la fin de chaque vente de bois", remarque Stéphanie De Wachter.

Pour le reste, signalons qu’un nouvel auteur de projet va être désigné dans le cadre des travaux à l’école de Mogimont.

" Voici six ou sept ans, nous étions à deux doigts de fermer l’école , rappelle Alain Houtfhoodt. Mais depuis, l’école revit. Nous avions alors lancé un projet sur cette école. Mais on constate que de plus en plus d’enfants arrivent donc nous avons modifié le projet afin de coller à la réalité actuelle. Histoire de respecter le cadre, il a fallu casser l’ancien contrat et en relancer un nouveau" , indique l’échevin.

Deux questions de Julien Rochet

En fin de séance, Julien Rochet a évoqué la route reliant Dohan au Saty. " Un arrêté du bourgmestre date de 2010 et interdit la circulation, indique le conseiller. Malgré cette interdiction, nus avons beaucoup de touristes et même des locaux qui utilisent cette route. Je remarque que des orties font vingt ou trente centimètres de haut. Dans un mois, elles feront un mètre. Pourrait-on interpeller le MET, étant donné qu’il ne s’agit pas d’une route communale, afin de voir si c’est possible de rendre ce lieu un peu plus agréable?"

Patrick Adam a confié que "changer la base légale était impossible. Mais en ce qui concerne l’entretien, nous pouvons le faire."

Frank Istace a confirmé que ce serait fait tout en rappelant " que même des piétons ne peuvent pas circuler sur cette route."

Un peu plus tard, Julien Rochet a également donné s’il était possible de mener réflexion sur un agent sanctionnateur.

" Dans la Commune de Libramont, ils ont engagé un agent de ce type, qui fait avant tout de la prévention, note le conseiller. C’est quelqu’un qui est sur le terrain, cela suppléerait la police qui est moins présente à Bouillon depuis quelques années. Cela pourrait résoudre des problèmes du quotidien. Peut-être est-il possible d’aller chercher des subsides ou bien, peut-être qu’il existe des moyens sur fonds propres? Je pense que cela pourrait vraiment régler pas mal de soucis."

Patrick Adam a répondu que "la Région Wallonne était en train de réaliser un travail afin de fournir aux communes des moyens concernant cette politique. Sans de tels moyens, après les scolytes, le Covid et la crise économique, la marge budgétaire devient de plus en plus difficile. Nous ne fermons pas la porte, un ouvrier peut déjà constater certaines choses à ce niveau-là. Mais il faut aussi savoir que toute la procédure de sanction administrative est très complexe. Constater sans sanctionner, cela ne sert à rien. Je propose d’attendre des éclaircissements de la Région par rapport à cette politique et nous verrons ce qu’il est possible de faire. Sinon, financièrement, cela va être difficile. "