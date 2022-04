Il ne fallait pas être voyant pour anticiper que le projet de lotissement de Burtonville s’inviterait au conseil ce mardi. La minorité ayant sollicité un point supplémentaire, visant à l’adoption d’une motion au sujet de ce projet de construction de 55 maisons. À la barre, Francois Rion (min.) qui, avec sa verve, y va d’un large plaidoyer. Ayant des mots tranchants. "Ce projet, c’est une gifle à la ruralité", lance-t-il, soulignant la disproportion du projet par rapport au village existant. Il reprend une série de griefs déjà avancés dans la pétition qui circule contre ce lotissement: problème de mobilité, d’eau, urbanisation excessive. Tout en soulignant le bien qu’il pense des plans de secteur, il met en avant la notion même de zone d’habitat à caractère rural qui, pour lui, n’est pas en phase avec le projet déposé. Sur les bancs de la minorité, Stéphanie Heyden note qu’elle a été "abasourdie par l’ampleur du projet".

«Prématuré»

Le bourgmestre Elie Deblire, pour sa part, constate la "pertinence" des éléments avancés lors de la soirée tout comme lors de la réunion d’information. Il affiche cependant une prudence de Sioux. À plusieurs reprises, il explique que se prononcer maintenant serait "prématuré". Pour lui, il ne faut pas être considéré comme "suspect" en prenant une orientation alors que le dossier est en pleine instruction. Une étude d’incidences doit être réalisée. À la lumière de tous ces éléments, le collège se prononcera. Le mayeur propose qu’un groupe de travail soit constitué, répondant ainsi à une demande de sa colistière Anne Klein. Par ailleurs, autre axe mis en avant, celui de schéma de structure communal, adopté unanimement en 2017, qui reconnaît bien l’urbanisation potentielle de cette zone.

«Réserve»

Face à ces remarques, Francois Rion propose de changer une phrase de la motion, remplaçant le passage "le conseil exprime sa désapprobation" par "exprime sa réserve". Cela n’infléchit pas la vision de la majorité. Jacques Gennen (min.), lui, est particulièrement irrité. "On parle ici d’une motion qui exprime la position des membres du conseil. On a le droit d’exprimer notre point de vue même si nous ne sommes pas compétents. Nous avons voté de nombreuses motions. Cette motion n’empêchera pas le dossier d’arriver à son terme. Le collège prendra sa décision et posera là un acte administratif." La suite est connue. La motion sera adoptée, la majorité s’abstenant.