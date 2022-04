Un festival à ciel ouvert, qui sera payant

L’inauguration de la fontaine du maitrank, incontournable tradition lançant officiellement les festivités, aura lieu devant la maison communale le samedi 21 mai à 17h, avec un cortège musical depuis la cour de l’office du Tourisme. Dès 15h, la rue Paul Reuter sera ouverte au public. Les visiteurs pourront découvrir diverses animations de rue, entièrement gratuites, et se régaler auprès des food trucks présents pour l’occasion. Des concerts auront également lieu sur le parvis de l’hôtel de ville.

La place des Chasseurs ardennais sera, quant à elle, accessible à partir de 18h sur prévente (10 €). Il faut dire que le centre névralgique des festivités aura des allures de festival à ciel ouvert.

Durant la soirée, trois artistes se produiront sur scène: Raphael Rufo (le représentant local à The Voice), le groupe The Kilt et enfin Mister Cover.

Le dimanche 22 mai, le concert "apéro" du maitrank aura lieu gratuitement dès 11h30 sur la place des Chasseurs ardennais. Suivra ensuite, un blind test géant animé par Pascal Michel à partir de 14h30.

Pour les intéressés qui souhaitent y participer, il est nécessaire de réserver une table au préalable. La participation s’élève à 36 €/équipe de 6 joueurs. Hors zone blind test , l’accès à la place des Chasseurs ardennais reste gratuit pour tous.

Les familles avec enfants ne seront pas en reste: des jeux en bois, des châteaux gonflables ainsi que plusieurs animations de rue seront accessibles gratuitement, tant le samedi que le dimanche.

Arlon vibrera tout un week-end grâce à sa boisson fétiche et rayonnera bien au-delà de ses murs par la qualité des festivités proposées.