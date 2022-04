Un compte 2021 maîtrisé et assumé

Plus que le budget, le compte est le juste reflet de la gestion communale durant l’exercice écoulé. Pour Chiny, le compte 2021 est on ne peut plus encourageant puisqu’il affiche à l’exercice propre des recettes à hauteur de 10 335 900 € face à des dépenses de 9 160 950 €. Soit un boni de 1 174 950 €.