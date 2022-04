Tribunal correctionnel de Marche: Sept ans requis pour le viol de ses deux nièces

Viol et attentats à la pudeur sur ses nièces de 7 et 11 ans

Parallèlement à ce dossier sont venus se greffer d’autres préventions de viol et d’attentats à la pudeur envers ses nièces âgées, à l’époque des faits, de respectivement 7 et 11 ans. Les faits se déroulaient au domicile de la mère du prévenu alors que ce dernier assurait la garde des fillettes en l’absence de leur grand-mère.

C’est l’une d’entre elles qui a dénoncé les faits à sa maman qui a immédiatement été en avertir la police. Le prévenu a été entendu en mars 2021 et a été inculpé.

"Toutes les préventions sont établies, tant pour la détention et la diffusion d’images pédopornographiques que pour les viols et attentats à la pudeur, estime la substitut Guilmot. Le prévenu a indiqué agir par pulsions. Il a, par ailleurs, indiqué, avoir été victime de faits similaires dans sa jeunesse. L’expertise psychiatrique qu’il a suivie indique que le prévenu présente une immaturité affective et sexuelle, mais aucun trouble mental n’a été détecté. Même si le prévenu ne présente aucun antécédent judiciaire, il n’empêche que les faits sont, en l’espèce, très graves avec la circonstance aggravante que le prévenu exerçait une situation d’autorité sur les deux victimes. Je me montre, par ailleurs, très inquiète quant à un risque éventuel de récidive."

La représentante du ministère public requiert une peine de sept ans d’emprisonnement.

«Le prévenu lui aussi victime étant jeune»

L’avocat du prévenu, MeRenaud Crasset, souligne que les faits sont extrêmement graves. Il indique toutefois que son client nie toujours toute diffusion d’image pédopornographique et toute pénétration sur l’une des deux fillettes. Il rappelle encore que le prévenu a, lui-même, subi de tels sévices étant jeune. "Il s’est construit là-dessus. Il y a donc une part d’ombre, une part de sa personnalité qu’il ne comprend pas à cause de ces faits qu’il a lui-même subi, plaide-t-il. Et quand on ne comprend pas, on s’en réfère à tout et à rien. Quant au risque de récidive, tant les conclusions de l’expert-psychiatre que celles du centre de santé mentale disent qu’il est léger. C’est objectivé. Mon client doit être sanctionné lourdement certes, mais néanmoins, il ne doit pas devenir un paria de la société."

La défense sollicite une peine de prison avec sursis probatoire, moyennant des conditions très strictes, notamment de suivi psychologique et de suivi thérapeutique spécialisé.

Le jugement sera prononcé le 27 mai.