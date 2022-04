Nassogne abrite le plus grand réseau wallon de chaufferies à bois

Ministre wallon du Climat, des Infrastructures et de l’Énergie, Philippe Henry était mercredi en visite à la nouvelle maison de village de Grune, où la Commune a opté pour une chaudière à pellets, qui alimentera aussi d’ici peu l’école. Il s’agira du 2eréseau de chaleur dans l’entité, après celui de Nassogne.

"À Grune, la réflexion a été initiée par le collège et les citoyens il y a 15 ans dans le cadre du PCDR , note Stéphane Pierard, chef des travaux. L’idée de créer un réseau de chaleur entre la maison de village et l’école, toujours chauffée au mazout, est née lors de l’élaboration du projet. On a répondu à l’appel POLLEC 2020."

Philippe Henry applaudit Nassogne: "C’est un plaisir de voir les actions déjà mises en œuvre dans la commune et la preuve que des initiatives importantes peuvent être menées dans des communes rurales".

Marc Quirynen, bourgmestre de Nassogne, cite les 5 précédents investissements "L’un des 4 axes de développement de notre 2e PCDR initié en 2004 était l’énergie , clame-t-il. En 2005, lors de sa réhabilitation, l’école maternelle d’Ambly a accueilli une chaudière à pellets. Forte de cette expérience, on a poursuivi ces investissements. En 2009, la chaudière à mazout de l’école de Bande a été remplacée par une chaudière à pellets, même chose pour l’école primaire d’Ambly en 2011."

27000 € d’économie en 10 ans

En 2013, la Commune va encore plus loin, avec la création d’un 1erréseau de chaleur à Nassogne, alimenté par deux chaudières à plaquettes. "Dans un premier temps, 400 m ont relié 11 habitations privées et 3 bâtiments publics, poursuit Marc Quirynen. Puis s’est greffée la nouvelle école. En 2017, la nouvelle maison de village de Bande a été équipée d’une chaudière à pellets. Toutes ces réalisations, on a pu les réaliser grâce à l’équipe de PBE et des subsides régionaux."

Comme Marc Quirynen, Francis Flahaut, coordinateur de PBE, insiste sur les aspects environnemental et financier en prenant l’exemple de l’école de Bande. "Ces 10 dernières années, la Commune a économisé 27000 € en passant d’une chaudière à mazout à une chaudière à pellets" , précise ce dernier.