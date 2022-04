Le plan communal de mobilité abordé au conseil ce lundi 2 mai

À l’ordre du jour: le point de la situation par le collège sur l’accueil des réfugiés ukrainiens; la présentation et l’approbation provisoire du plan communal de mobilité (PCM); l’approbation du plan d’investissement modifié du projet Communes pilotes Wallonie cyclable 2021; l’approbation des conditions et du mode de passation des travaux de rénovation d’ouvrage d’art à On et à Hargimont, phase 1 des travaux de rénovation des infrastructures publiques qui ont subi des dégâts à la suite des inondations; la désignation d’un auteur de projet pour la rénovation de la salle Saint-Laurent à On; la désignation du C.A.I. quant à l’acquisition d’emprises pour l’aménagement d’un aqueduc à Roy; la modification du règlement pour les exercices 2022 à 2025 quant à la redevance sur la délivrance de sacs destinés à la collecte spécifique des PMC; etc.