Le commissaire divisionnaire a rappelé que la politique " sécurité " appliquée dans la zone de police sud-Luxembourg découle du plan national de sécurité. Ici, il parlait bien du plan national, " c’est la première fois en vingt ans que je dois en parler ", annonçait-il avec le sourire. Il découle des sept fonctionnalités de base à respecter par les corps de police en vue d’assurer un service de qualité aux citoyens par des prestations professionnelles de qualité.

En ce qui concerne le travail de quartier, la norme prévoit 1 agent pour 4000 habitants, dans la zone, les chiffres montrent un agent pour 2000 à 3000 habitants parce que " j’ai estimé que ce nombre minimal n’était pas suffisant ".

Permanence mobile de 24 h/24

Un accueil est ouvert au public de 7 à 19h à Aubange et une permanence mobile est assurée 24 h/24 avec des horaires d’équipe un peu différente les week-ends. Un agent civil assure l’assistance aux victimes 24 h/24 en collaboration avec d’autres zones voisines. La norme des agents attachés au service enquête et recherche est de 7% de l’effectif, soit 4,83 équivalents temps plein; trop peu en fonction de la criminalité à traiter. Il y a huit personnes actuellement, une 9edevrait arriver prochainement. Le chef de corps relève aussi que la vision du subjectif citoyen n’est la même que l’approche objective de la zone, basée sur les faits relevés au cours des cinq années précédentes. La sécurité routière préoccupe le citoyen alors que la maîtrise des cambriolages dans les habituations, la consommation et la vente de drogue sont les priorités principales. La lutte contre la traite des êtres humains, le terrorisme, l’insécurité, la criminalité environnementale, les incivilités et la préservation de l’ordre public sont d’autres préoccupations. Le travail policier doit également être réalisé en collaboration avec la police fédérale et en coopération internationale (France, Bénélux) et interzonale.