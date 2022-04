Deux nouveaux visages à la tête de la Chambre de commerce du Luxembourg belge

Le premier, qui avait endossé la fonction ad intérim, suite au décès inopiné de son prédécesseur, André Roiseux, a souhaité se recentrer sur son entreprise, comme c’était prévu de longue date.

Quant à la seconde, c’est la perspective d’une retraite méritée qui l’anime au soir d’une longue, très longue carrière professionnelle, et quatorze ans à la tête de l’Institution.

"En un mot comme en cent, la Chambre de commerce et d’industrie du Luxembourg belge a vécu hier soir un changement de taille avec le choix posé par le Conseil d’administration, réuni en séance extraordinaire" , commente Bernadette Thény.

Le nouveau président s’appelle Étienne Genin, il est CEO du Saupont à Bertrix, ancien directeur de L’Oréal-Libramont.

Quant à la direction générale, pour succéder à Bernadette Thény, elle a été confiée à Christophe Hay, jusque-là rédacteur en chef d’Entreprendre aujourd’hui et déjà membre du Comité de direction.

"Une nouvelle ère s’ouvre donc à la Chambre de commerce, même si le nouveau président et le nouveau directeur général ne sont pas des inconnus et œuvrent depuis longtemps auprès des entrepreneurs, des indépendants, des managers et des directeurs d’entreprise des quatre coins de la province, note la directrice générale sortante. Ces entrepreneurs, par la voix du conseil d’administration, souhaitent plein succès à ce nouveau duo qui prend la tête d’une Institution qui compte dans la province de Luxembourg, une Chambre de commerce qui représente, accompagne, forme, informe et conseille toutes les entreprises, de la création à la transmission en passant par le développement et le rebond."

Ces deux candidatures seront ratifiées par l’Assemblée générale du 21 juin 2022.