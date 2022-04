Changement dans les subsides du PCDR : le bourgmestre houffalois veut que la Wallonie revoit sa copie

Le Plan communal de développement rural a tenu les élus houffalois en éveil ce mardi soir. Au moment d’aborder les rénovations du bâtiment du Parc naturel des deux Ourthes et de la maison de village de Sommerain, dans le cadre du PCDR, le bourgmestre Marc Caprasse a mis en garde par rapport aux promesses de subsides initialement faites par la Région wallonne. " Le ministre nous spécifie par courrier que tout excédant de 20% du montant budgété ne serait plus subsidié. Quand nous avons engagé la procédure, les règles étaient différentes. Sur notre excédant de 20%, en l’occurrence 120000€, nous devions obtenir 50% de subsidiation. Ce n’est plus le cas. On ne change pas les règles du jeu quand le jeu a commencé. Nous avons pris nos renseignements pour avoir des explications qui légitiment cette décision."