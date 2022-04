Accidents de travail: la province de Luxembourg moins bon élève

Ces chiffres en diminution par rapport à 2019 découlent en partie de la pandémie qui a paralysé le pays à partir de mars 2020, entraînant la fermeture des entreprises ou du télétravail. Télétravail qui est à l’origine de troubles musculosquelettiques causés par du matériel inadapté.

Dans le secteur privé

À titre de comparaison, le nombre d’accidents au niveau du pays pour le secteur privé est en diminution de 19,9%. En province de Luxembourg, la baisse est moins marquée avec 13,5%, soit 1465 accidents du travail. 473 ont été classés sans suite, 819 ont engendré une interruption temporaire de travail et 173 une incapacité permanente.Il n’y a pas d’accident mortel.

Le secteur de l’intérim et celui de la construction sont les plus touchés (11%).Suivi par les activités médico-sociales (10%) et les activités pour la santé humaine (9%).Le commerce de détails représente 8% des accidents.Ce sont de petites structures avec mois de travailleurs et davantage de pression. L’industrie alimentaire ferme la marche avec 4%.

Pour le secteur public

Dans le secteur public, la diminution au niveau national atteint 26,4%.Dans la province, la diminution se limite à 21%, soit 470 accidents. Parmi ceux-ci 167 ont été classés sans suite, 280 ont engendré une incapacité de moins de 6 mois, 23 une incapacité de plus de 6 mois.Il n’y a pas eu d’accident mortel

Meilleur sur le chemin du travail

Les accidents qui surviennent sur le chemin du travail sont également répertoriés. Sans surprise puisque les déplacements ont été limités durant la pandémie, ils sont en diminution de 44,7% par rapport à 2019, soit 99 accidents dans la province. C’est mieux qu’un niveau national où la diminution est de 34% dans le secteur privé.

Dans le secteur public, la tendance s’inverse avec 53 accidents survenus dans la province (-15% par rapport à 2019) alors que la diminution pour la Belgique est de 38%. "Ce chiffre peut s’expliquer par les distances plus longues à parcourir entre le domicile et le travail et par le nombre de transports en commun limités en province de Luxembourg" , explique Jean Noël, responsable des formations dans le groupe "accidents du travail" à la CSC.

Une prévention nécessaire

Difficile pour le syndicat d’expliquer ce mauvais comportement des Luxembourgeois au travail. "Les travailleurs qui ont repris leur activité professionnelle après une longue absence ont oublié leur réflexe de sécurité, ont été moins attentifs à leur environnement de travail" , relève Jean Noël.

Ce qui est certain, c’est que le travail de prévention mis en place par la commission "accidents du travail" doit se poursuivre: affiches de prévention, actions de prévention dans les écoles et les entreprises qui en font la demande et sur le terrain pour toucher un plus grand nombre. "Il est important de montrer les risques à ne pas porter ses équipements de protection individuels et les conséquences. Une blessure mal soignée peut avoir des conséquences sur le futur et entraîner une perte de revenus" , conclut Jean Noël.