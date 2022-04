19 millions€ prêtés par des proches en 2021, sacré «Coup de pouce» aux indépendants et sociétés

Lancée en septembre 2016, cette formule gérée par la Sowalfin permet aux indépendants et entreprises de se voir prêter de l’argent par des proches et autres particuliers.Avec un avantage fiscal à la clé, sous la forme d’un crédit d’impôt de 4% pendant les quatre premières années puis de 2,5% sur les années suivantes. Pour l’exemple, sur un prêt de 10000 € pour une durée de 6 ans, cela représente un crédit d’impôt de 2100€. Le prêteur peut aussi compter sur une garantie de remboursement de 30% de la part de la Région en cas de faillite, de dissolution, etc.

«C’est très simple»

Un avantage pour les particuliers donc et un vrai coup de pouce pour les emprunteurs.À l’image de la menuiserie Hartman à Libramont, où Willy Borsus s’est rendu ce mardi.La société lancée en 2014 a été la deuxième en Wallonie à profiter de ce type de prêt. Le jeune patron Célestin Hartman avait emprunté 24000€ à son père.

"C’est quasi impossible d’avoir un prêt à la banque pour un indépendant sans chiffre sur les 2, 3 dernières années, commente le patron de 28 ans. Pourquoi mon père n’a pas fait de virement simplement?Car je ne suis pas fils unique, je voulais une trace.Il est possible d’aller chez le notaire, mais cela coûte de l’argent.Ce n’est pas le cas ici.En plus, l’emprunteur a des avantages en retour et au niveau de l’administratif, c’est très simple. Cela m’a permis de financer une partie de notre première camionnette. Et quand on sait obtenir un prêt à la banque, c’est aussi un bon outil en complément."

Le Libramontois, qui emploie désormais 5 personnes et a pris le statut de société en 2019, en est tellement convaincu qu’il a contracté un deuxièmeprêt "Coupe de pouce", via un autre proche, pour financer une partie des machines de son nouvel atelier, inauguré prochainement.

Il n’est pas le seul à être séduit puisque 2415 enregistrements (étape obligatoire de la procédure, trois mois après la signature du prêt) ont été effectués en 2021, pour un total dépassant légèrement 19millions€, contre “seulement” 5,4 millions€ en 2020." Le chiffre a été multiplié par 3,5 se réjouit Willy Borsus. Cela s’explique sans doute par le fait que nous sommes dans une période de reprise.Et je pense que les modifications apportées ont été un vrai déclencheur."

Jusque fin 2022

Parmi les changements appliqués depuis l’an dernier, le plafond pour emprunter passe de 100000 à 250000€ alors que celui pour prêter atteint 125000 € (pour 50000€ antérieurement). La durée du prêt a été allongée et peut être de 4, 6, 8 ou 10 ans. En plus de pouvoir rembourser de manière échelonnée ou l’entièreté à terme, il est désormais possible de rembourser anticipativement.

Enfin, la Région a décidé de permettre l’octroi, par la Sowalfin, d’un prêt subordonné à côté d’un prêt "Coup de pouce" de montants et durée identiques avec un minimum de 50000€ et un maximum de 250000€. Avec un taux d’intérêt fixé à 2,5% quelle que soit la durée.

Si vous avez un proche ou un particulier prêt à vous financer, il ne faut pas tarder car le dispositif est disponible jusque fin 2022.