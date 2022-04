Tintigny : 30km/h partout en agglomération ? Cette proposition du nouveau Plan Communal de Mobilité suscite de vives réactions

"Nous avons identifié plusieurs problématiques sur la Commune de Tintigny. Le manque de traversées piétonnes, les vitesses inadaptées, le manque de zones cyclables ou encore l’absence d’aménagements à l’entrée des villages" , explique Florence Vandy de l’Institut de Conseil et d’Études du Développement Durable (ICEDD). Au travers de ce document de plus de 200 pages, on retrouve diverses esquisses, réalisées par le bureau "Impact", matérialisant ces lacunes en matière de mobilité. Pour chaque problème, l’ICEDD propose des éléments de réponses. Mais attention, rien n’est définitif. Il faut récolter l’avis de la population, l’avis de la Région wallonne et surtout l’avis de la Commune. "Ce document n’est pas la solution ultime à tous les problèmes. Il faut discuter, analyser, essayer et budgéter pour voir ce qui est possible de faire ou non" , ajoute Florence Vandy.

Les enjeux

Trois enjeux majeurs ont été identifiés lors de la phase 2 du PCM: renforcer et sécuriser les déplacements, améliorer la sécurité et la cohabitation des modes de transports et améliorer la convivialité des espaces publics. Les différents acteurs, qui travaillent sur le projet, ont donc proposé plusieurs solutions. Cela peut se concrétiser, notamment, en installant des rétrécissements ou des coussins berlinois pour casser la vitesse des véhicules imprudents. Pour remédier au manque de places pour stationner les véhicules, certains trottoirs et chaussées pourraient être réaménagés. Les voies vertes et la mobilité douce sont aussi au cœur de ce programme. "Ce PCM a identifié 13 liaisons lentes qui pourraient améliorer notre mobilité douce. C’est une volonté que nous avons depuis un certain temps déjà. En 2020, nous avons remporté un subside de 150000 euros pour justement financer cela" , explique Benjamin Destrée, le second échevin de Tintigny.

30 km/h partout?

Une autre solution proposée par l’ICEDD durant la séance, c’était d’imposer une vitesse maximale de 30 km/h partout en agglomération. Très vite, dans l’assemblée, les réactions ont fusé. "Qu’on fasse déjà respecter les 50 km/h en agglomération, ça serait déjà pas mal! Est-ce possible de faire cela selon certains horaires? Pensez un peu aux gens qui travaillent!" , lance une personne assise dans les gradins. Et Florence Vandy de répondre. "C’est effectivement une mesure forte, mais cela doit se faire en parfaite adéquation avec la population. Rien n’est décidé, c’est simplement une proposition. Il n’est pas possible de choisir un horaire malheureusement" , explique-t-elle.

«Pas un catalogue de Saint-Nicolas»

Si tout le monde est bien conscient du problème de la vitesse, le public présent semble plus apte à l’installation de ralentisseurs ou de radars. À partir de cette année, le PCM restera valable jusqu’en 2032. Un outil précieux pour la Commune, mais pas systématique. "Le PCM nous permet de prendre la température et d’aller chercher des éléments lors d’appels à projets. C’est une base étoffée. C’est un catalogue, oui, mais pas un catalogue de Saint-Nicolas. Tout ne sera pas fait, cela dépendra des budgets disponibles et des besoins réels. Disons que cette analyse nous fera gagner un précieux temps" , termine l’échevin Destrée.

La présentation s’est clôturée au bout de deux heures. On ressentait, malgré tout, une petite déception du côté de la Commune quant au nombre de personnes présentes lors de la séance. Un nombre inversement proportionnel aux courriers reçus par les élus sur ce sujet…

Les documents sont consultables, sur rendez-vous, à l’hôtel de ville ou en ligne sur https://www.tintigny.be/ma-commune/services-communaux/mobilite/plan-communal-de-mobilite-1