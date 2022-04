L'intelligence artificielle pour trouver des solutions aux problèmes de l'industrie

Dans son job, Baptiste Fosséprez épingle l’utilité sociétale. "Je n’ai jamais été geek de technologie pour la technologie, mais bien pour ce qu’on en fait." En l’occurrence, en mettant l’intelligence artificielle à la disposition de l’industrie, l’impact n’est pas seulement organisationnel ou économique. Il est aussi écologique, par l’influence directe que les apports que PEPITe peut avoir pour faire diminuer l’empreinte environnementale des industries.

"Au niveau mondial , explique Baptiste Fosséprez, l’industrie représente environ 29% des émissions de gaz à effet de serre. Or les contraintes en droit d’émission carbone augmentent régulièrement et elles vont encore s’accroître." Dans le même temps, les entreprises – comme tout un chacun – sont confrontées aux hausses colossales des coûts de l’énergie. "Si on peut diminuer ces coûts de 30%, c’est tout bénéfice pour l’industrie, tant d’un point de vue économique qu’écologique." PEPITe peut aider les entreprises à devenir énergétiquement plus frugales, plus sobres, plus économes. L’effet de son action est souvent rapide. Et, ce qui est essentiel, il est durable.

Ici et dans le monde entier

La PME liégeoise part des données existantes dans l’entreprise. "Certaines sociétés sont très riches en données car chaque équipement mesure de la donnée, mais paradoxalement, elles peuvent être pauvres en informa tions." L’outil que PEPITe a imaginé, DATAmaestro, va agréger toutes les données, les rendre compréhensibles, les croiser et les analyser factuellement. Objectif: pointer les problématiques et y apporter des solutions pour optimiser les processus internes de l’industrie. Cela paraît-il abstrait? Pour des sociétés de toutes tailles et de tous degrés numériques, c’est pourtant la source potentielle de gains importants, que ce soit en termes de productivité, de consommation d’énergie ou de sécurisation afin d’anticiper certains accidents industriels qui deviennent alors prévisibles.

L’intelligence artificielle est-elle supérieure à celle du personnel d’une entreprise? "Elle est plus puissante que l’humain , résume Baptiste Fosséprez, mais elle est moins intelligente que l’humain. Elle se limite à résoudre des problèmes en fonction de sa configuration. Elle reste dans son domaine de compétences qui est défini par l’humain. L’intelligence artificielle ne remplace par l’intelligence humaine, elle la complète."

Le marché de la PME, c’est le monde. Elle s’appuie sur un réseau d’agents, notamment au Canada, au Brésil, en Colombie; elle a noué des partenariats en Afrique du Sud et en Thaïlande. Son ambition: multiplier les points de contact pour avoir une couverture mondiale. Ses collaborations touchent des domaines aussi variés que l’aquaculture en Norvège et le traitement des déchets en Pologne.

Dans ce concert-là, Baptiste Fosséprez perçoit le tissu industriel wallon comme ouvert et dynamique. "La Wallonie n’est certainement pas à la traîne. Parfois, on pèche par excès de modestie par rapport à nos succès. Notre force de communication n’est pas toujours au top. À l’inverse d’autres prestataires, on ne communique trop souvent à propos de nos solutions que quand on est certains que tout fonctionne à 100%." Le CEO loue aussi les outils, efficaces, comme l’Agence du Numérique et Digital Wallonia, mis en place pour pousser les acteurs économiques wallons à s’initier à l’intelligence artificielle.

Chez nous, des sociétés comme Jindal ou Burgo ont déjà fait appel à PEPITe et à sa vingtaine de salariés. Chaque cas appelle un traitement et une solution spécifiques. Baptiste Fosséprez y relève, à chaque fois, un petit pas. Celui qui est accompli dans le défi gigantesque qu’est le changement climatique.

Comme un chef d’orchestre

Aujourd’hui, Baptiste Fosséprez voit son rôle de CEO de PEPITe comme celui d’un chef d’orchestre. "Je suis entouré de gens plus compétents que moi au niveau technologique. Je veux faire en sorte que chacun soit au mieux à sa place dans l’organisation, que chacun puisse exceller dans son métier et que l’ensemble fonctionne." Le poste est à la fois passionnant et énergivore. Avec, en fil rouge, une préoccupation très humaine: "Je veux comprendre ce qui motive les gens."