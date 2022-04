Les gilles de B'Heinsch sont sortis ce dimanche

Par après d’autres gilles ont décidé d’accompagner Luc Boots dans son incroyable aventure carnavalesque. Plus de deux décennies plus tard, les gilles sont toujours bien présents dans ce petit village paisible du chef-lieu et ont défilé ce dimanche 24 avril dans pas mal de rues de l’entité. Une délégation des princes carnaval de Martelange et du président de l’inter-comité carnaval Michel Waty les avaient rejoints pour cette agréable sortie printanière haute en couleurs et en musiques. Un folklore qui a fait grandement plaisir à pas mal de Heinschois.