Le président de la commission des fêtes, Didier Laforge, a d’emblée précisé: "Réorganiser ces fêtes compte tenu des travaux de la place Léopold n’était pas simple et nous devions absolument nous faire aider de professionnels. Nous avons fait appel, via un marché public, à un consultant externe: la société Shootlux."

L’objectif était double: utiliser le potentiel des espaces rue Paul Reuter, le parvis de l’hôtel de ville et la place des Chasseurs ardennais et d’autre part faire rayonner les fêtes du maitrank et le nom de la ville d’Arlon au-delà des frontières par la richesse des activités proposées et ce, pour tous les budgets et tous les âges.

Les fêtes du maitrank c’est aussi un budget de plus de 50000 € à supporter par l’office du Tourisme d’Arlon

Le président Laforge ajoute: "Nous voulions aussi que ces fêtes s’autofinancent. Les contraintes techniques de la place et les dispositifs de sécurité à tous les niveaux sont importants, mais notre volonté était de garder des festivités gratuites à quelques exceptions près."

Nouvelle localisation et organisation

Les travaux de la place Léopold ont bien évidemment chamboulé les plans habituels.

On déménagera les festivités à la rue Paul Reuter et à la place des Chasseurs ardennais.

Cette nouvelle configuration offrira plusieurs avantages, notamment celui de disposer de grands espaces pour mettre en place de nombreuses animations.

"Avec les travaux de la place Léopold, l’opportunité s’est présentée de réinventer l’organisation spatiale des festivités.

Le seul impératif était que la manifestation devait rester dans le centre-ville.

Avec la série de concerts le samedi soir, nous avions besoin d’un grand espace ouvert. Les espaces retenus permettent d’accueillir plusieurs milliers de visiteurs tout en préservant la convivialité ", continue le Comité organisateur.

La petite fête impactée aussi

Autre nouveauté la petite fête foraine du maitrank, habituellement installée place Schalbert, fera partie intégrante des animations proposées aux visiteurs.

Quelques forains feront en effet le déplacement jusque dans la rue Paul Reuter et installeront leurs métiers devant les bâtiments de l’administration communale.

Enfin, les enfants seront gâtés le dimanche après-midi.

Un spectacle entièrement gratuit leur sera consacré dès 14heures sur le parvis de l’hôtel de ville.

Contacts: Didier Laforge, président de la Commission des fêtes et du ROTAZ 0477 68 09 81 didier.laforge@arlon.be