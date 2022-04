Le trio pincé avec 1/2 kg d’héroïne sur l’E411 roulait à 150 km/h

Les forces de l’ordre avaient demandé au véhicule immatriculé au Grand-Duché, de se ranger sur le parking à hauteur de Tellin.

Trois hommes se trouvaient à bord. Lors de la fouille de la voiture, 50 grammes de cocaïne et 443 grammes d’héroïne avaient été découvertes.

Le mois dernier, les trois occupants du véhicule se sont retrouvés devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau pour faits de stupéfiants. Le conducteur de la voiture, résidant au Grand-Duché, comparaissait libre tandis que ses deux passagers, résidant en France, étaient toujours détenus. Le trio, se connaissant à peine a priori, semblait avoir quelque peu improvisé une virée vers Bruxelles pour acheter des stupéfiants. Et sur le chemin du retour, les pointes de vitesse du véhicule à 150 km/h ont attiré l’attention de la police.

«Nous avons affaire à de parfaits amateurs»

"Mon client avait-il connaissance de la quantité transportée à bord du véhicule? avait plaidé, l’avocat du conducteur, MeLuc Balaes. Ce n’est pas lui l’instigateur de l’achat et il a rendu service à un ami. Ce n’est même pas lui qui a eu l’idée d’aller à Bruxelles." MeRenaud Crasset, conseil du premier passager avait plaidé aussi l’ignorance de son client. Le second passager semblait, lui, avoir décidé d’acheter de l’héroïne alors qu’au départ, il n’était question que de cocaïne.

"Nous avons affaire à de parfaits amateurs, avait lancé l’avocat du second passager, MeDimitri De Coster. Il n’y a pas de cache dans la voiture, ni d’armes pour se protéger dans le cadre d’un trafic. Et puis, on se fait avoir à cause de la vitesse… quelle bêtise de rouler si vite alors que l’on a quasi un demi-kilo d’héroïne dans la voiture."

Le jugement a été rendu mardi. Le conducteur écope de 10 mois de prison avec sursis (et son véhicule – ce qu’il voulait éviter – est confisqué), le premier passager de 20 mois de prison avec sursis et le second de 18 mois dont la moitié avec sursis.