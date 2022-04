Un poste qu’il occupera jusqu’en 1995. Il avait en effet réintégré le conseil communal en 1991 suite au décès de Léon Magin dont il était le premier suppléant.

Élu directement aux communales de 1994, il restera conseiller communal jusqu’en 2000 dans le groupe d’André Guillaume.

Seul élu sur sa liste, il avait choisi André Guillaume

Aux élections communales suivantes, seul élu d’une troisième liste qu’il tirait, son siège unique avait fait la différence pour départager les deux autres listes que les électeurs avaient renvoyées dos à dos en leur attribuant à chacune sept sièges.

José Guillaume avait choisi de donner la majorité à André Guillaume dont il deviendra le 1eréchevin, après quelques péripéties.

Il occupera le poste jusqu’en 2006.

Lors du scrutin suivant, il décrochera à nouveau une place dans l’exécutif communal dirigé cette fois par la bourgmestre Anne Laffut. Il restera échevin jusqu’en 2012.

José Guillaume ne sera pas réélu aux communales de 2012. Il se retirera de la politique à cette date.

"C’est quelqu’un qui a compté dans la vie politique communale , explique la députée bourgmestre Anne Laffut. Tout le monde le connaissait; il aimait le contact avec les gens et la porte de son bureau était toujours ouverte à la commune. Comme il était retraité, il donnait tout son temps aux gens. Il avait un très gros réseau de connaissances ", dit encore Mme Laffut.

«Il fut l’initiateur du Sentier des Nutons à Smuid»

Bien sûr, comme partout en politique, il y a eu des hauts et des bas.

La députée bourgmestre reconnaît toutefois qu’ "il était difficile de se fâcher avec José parce qu’il n’était pas rancunier. On pouvait avoir des discussions tendues sur un dossier, mais une fois la réunion terminée, il était charmant. Nous avons conseil communal ce jeudi soir. Je lui rendrai hommage et nous observerons une minute de silence" , poursuit la bourgmestre qui rappelle encore que José Guillaume avait été très actif dans le secteur touristique: "Il avait été président de la Maison du tourisme et avait été l’initiateur du Sentier des Nutons, à Smuid, une attraction qui existe toujours et qui a été rénovée."

La députée bourgmestre révélera encore que M. Guillaume était un véritable passionné de chevaux. Le défunt était marié à Berthe Copet, avait deux enfants et quatre petits-enfants.

Ses funérailles auront lieu jeudi, à 13h30, à l’église de Libin.