Arlon : la deuxième exposition du collectif Vizio aura lieu du 30 avril au 8 mai

Intitulée Anges et Démons , l’exposition ravira petits et grands, fidèles et nouveaux visiteurs, avec des œuvres de qualité réalisées par des professionnels des arts plastiques de la Grande Région. Crayon, encre, peinture à l’huile, acrylique, photographie, art digital, sculpture… seront au rendez-vous. Autant de techniques maîtrisées et d’approches différentes d’un même thème.