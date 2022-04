1800 jeunes bastognards ont marché pour la paix (photos)

Mardi sur le coup de 14h30, les élèves de l’INDSé 1er, 2eet 3edegré, du CEFA ainsi qu’une soixantaine de jeunes de l’ICET ont marché, via le RAVeL, depuis leur école jusqu’au Mardasson, "un lieu symbolique" , note Pierre Stéveler, directeur du 3edegré.

Avec enthousiasme, plusieurs d’entre-eux arboraent des affiches, préparées en classe, appelant à la paix ou soutenant l’Ukraine. Ils ont écouté avec attention les différents discours, à commencer par celui de Pierre Stéveler, les appelant "à tout mettre en œuvre pour être des partisans de la paix au quotidien" .

Après le passage de quelques élèves, la symbolique de ce rassemblement est encore montée d’un cran quand Viktoriia Liakovka, professeur ukrainienne, s’est adressée à la foule accompagnée de trois jeunes.

"C’est important de voir un tel soutien, nous explique-t-elle par la suite. Les gens sont à l’écoute, ne restent pas indifférents.La recherche de la vérité est importante, on le remarque encore plus en Russie maintenant." Elle qui a aidé ses parents à revenir d’Ukraine et à trouver un toit à Bastogne souligne aussi "l’accueil remarquable des Belges et des Bastognards, où il y a une belle solidarité" .

Les élèves à la base

Cette initiative a été menée par trois professeurs de géographie (Amandine Fairon, Guy Gilloteaux et Clément Piquet), qui ont été interpellés par leurs élèves.Avec le but de "sensibiliser nos jeunes à l’importance de se mobiliser pour la paix"et de montrer au grand public que Bastogne, "haut lieu de résistance lors de la Seconde Guerre mondiale, peut aussi être un symbole de la paix" .

La cérémonie s’est terminée par un tout aussi symbolique lâcher de colombes, X.C.