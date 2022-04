Assassinat de Marie-Thérèse Roufosse: Philippe Lemaire ne veut plus de ses avocats… mais ceux-ci «doivent» poursuivre leur mission

+ Suivre le procès en direct commenté

"Nous commençons avec une difficulté majeure, monsieur Lemaire ne souhaite plus que nous le défendions, a annoncé Me De Coster. Nous rencontrons certaines difficultés et nous ne trouvons pas d’accord. Me Danneels et moi-même ne pouvons pas défendre n’importe quoi. Nous déposons donc notre mandat."

En pratique, les avocats de Philippe Lemaire ont demandé à être déchargés de leur mission. Or en cour d’assises, un accusé doit obligatoirement être assisté d’un avocat. Le président la cour d’assises, Olivier Warnon, a dû d’emblée trancher cette question. Soit il désignait un nouvel avocat commis d’office pour défendre Philippe Lemaire, soit les avocats actuels de Philippe Lemaire poursuivaient leur mission en étant eux-mêmes commis d’office. Cette seconde option a été choisie par le président de la cour d’assises, après consultation du bâtonnier de l’ordre des avocats.

"Je ne peux légitimement pas remettre" a justifié le président en s’adressant à l’accusé, soulignant que le jury avait déjà été constitué et que si un nouvel avocat devait être désigné pour assurer sa défense, ce dernier pourrait légitimement demander la remise du procès afin de pouvoir étudier le dossier.

Le procès poursuit dès lors son cours en débutant avec la lecture de l’accusation par l’avocat général Dimitri Gourdange.