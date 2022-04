Marine Le Pen gagne du terrain à nos frontières entre 2017 et 2022

Dans les Ardennes françaises, les résultats de l’élection présidentielle française sont inversés. Marine Le Pen arrive devant Emmanuel Macron avec 13 points d’avance. Une première.

Aux présidentielles de 2017, dans les Ardennes, Marine Le Pen talonnait Emmanuel Macron avec 49,27% des voix contre 50,76%. En 2022, elle le dépasse donc de 13 points, avec 56,6% des voix. Un résultat départemental à l’inverse du choix national puisque le président sortant l’emporte avec 58,54% des voix contre 41,46% pour la présidente du Rassemblement National (ex-Front National), soit 17 points d’avance.

8 communes sur 10 pour Le Pen

Parmi les communes de plus de 6000 habitants, seules Charleville-Mézières et Givet (qui avait choisi Mélenchon au 1er tour) ont placé le président en tête avec 56,14 et 50, 34% des voix. Rethel (52,38%), Revin (57,3%) ont voté Le Pen ainsi que Sedan (51,13%), où le maire Didier Herbillon est pourtant macroniste.

À Nouzonville, ville emblématique de la Vallée des Ardennes où Mélenchon était arrivé 2e après Le Pen au 1er tour, cette dernière est en tête aussi (63,63%). Sur les 449 communes ardennaises, 378 ont plébiscité le Rassemblement national, soit 8 communes sur 10.

«On ne peut faire comme si de rien n’était»

Si les responsables politiques locaux, tels Jean-Luc Warsmann député ardennais (ex-maire de Douzy où le RN dépasse les 64%) ou Didier Herbillon se félicitent de voir la " démocratie " et " la République " l’emporter, ils s’inquiètent aussi de voir " l’extrême droite gagner des points ". Le maire de Charleville-Mézières Boris Ravignon commente: " face au score sans précédent de l’extrême droite dans notre pays, tout doit profondément changer. On ne peut faire comme si de rien était. Les attentes des Français doivent être placées au cœur de toutes les politiques ".

Macron d’une courte tête dans la Région Grand-Est

Dans la Région Grand-Est, Emmanuel Macron arrive en tête avec 52,07% des voix. La Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, entre autres, l’ont placé en tête avec 52,10%, 54,4% et 50,46%. Les bons résultats sont sans surprise dans les grandes villes: 61,83% à Reims, 67,19% à Metz et 76% à Nancy ou encore 59,37% à Longwy.

À la frontière meurthe-et-mosellane, Longuyon (un peu plus de 5000 habitants) choisit Marine Le Pen (58,8%), tout comme le département rural de la Meuse avec 55,6% des suffrages exprimés pour l’extrême droite (54,32% à Montmédy).

En 2022, Emmanuel Macron enregistre 5 points de moins sur le Grand-Est qu’en 2017. Depuis les élections régionales de 2015, l’extrême droite gagne du terrain dans les territoires ruraux.