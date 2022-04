La Foire agricole mise tout sur le local et la biodiversité

Qu’est-ce qu’il va changer pour cette Foire d’après Covid que tant d’agriculteurs, d’exposants et de visiteurs attendent? "D’un point de vue purement organisationnel, à part le déplacement de L’Ardenne Joyeuse dans un espace réservé aux festivités, rien ne va ébranler le visiteur. Les changements radicaux sont structurels. En tant qu’organisateurs, nous devons montrer l’exemple et mettre en évidence les aspects environnementaux, le manger et le produire locaux, l’économie circulaire, la réduction des émissions de C02, la mobilité douce, la biodiversité sur le site et la transition vers moins de déchets et plus de tri", explique Natacha Perat, administratrice déléguée de la Foire. Le changement va commencer lors de cette édition 2022 et va se renforcer et s’affiner chaque année pour devenir un modèle du genre en Europe. L’ère de l’après Covid a commencé.

Cette stratégie se décline en quatre axes majeurs dont voici les grandes lignes.

1. Encourager le "manger local" Sur la foire, c’est quelque chose de visible et les gens attendent que les burgers soient produits par des fermes du coin. Opérationnellement, ce n’est pas toujours évident à mettre en place, mais la Foire y travaille d’arrache-pied, comme le précise Mme Perat: "Nous allons reprendre la communication nous-mêmes sur tous les points de vente horeca.On recherche une main-d’œuvre locale, comme c’est déjà le cas jusqu’ici où buvettes et stands sont tenus par le club de foot du coin ou par telle autre association. On est en train de signer un deal avec l’école hôtelière pour avoir du personnel d’encadrement des points où on fait à manger". La boss de la Foire lance un appel aux associations locales désireuses elles aussi de tenir un stand. Dès 2023, on pense à une cantine durable comme celle que la Wallonie est en train de mettre en place: la Foire pourrait s’inspirer de son cahier des charges.

2. biodiversité: Natagora va enquêter

Le site empierré, ce n’est pas très cool. Tout cela va changer petit à petit." Nous avons des atouts, comme cette toiture verte construite voici 10ans dans un esprit d’expérience et d’inspiration, poursuit Natacha Perat. Elle reste exceptionnelle par sa taille et sa forme. On a un partenariat avec l’Agro-Bio-Tech de Gembloux pour que ce toit soit un thème de recherche et d’expérimentation pour les étudiants qui pourront donner des indications sur la façon de l’améliorer et de mieux l’entretenir."

Et ce n’est pas tout, la Foire va travailler, comme en 2011, avec Natagora déjà partenaire de la Foire. "Natagora va faire une étude du 5mai à octobre prochain pour inventorier ce qu’il y a sur le site. Cela servira de base à l’établissement d’un plan de réinsertion de la biodiversité . C’est un projet qui va s’étendre sur plusieurs années. On manque de zones arborées par exemple, mais il faut trouver un compromis entre structuration du paysage et un site qui doit continuer à accueillir une foire. On signera en juillet une charte avec Natagora pour ramener de la biodiversité ici", ponctue Mme Perat.

3. Pollution: les TEC gratuits

Les visiteurs seront invités à prendre leur auto le moins possible. Les lignes du TEC vers Libramont seront renforcées et les trajets gratuits. On planche aussi sur une solution avec la SNCB. Un parking pour vélos sera installé à l’entrée de la Foire comme lors du triathlon. "Ce n’est pas tout, nos navettes qui conduisent les gens des parkings vers la foire seront électriques. On crée aussi un partenariat avec une société qui met à disposition des bornes de recharge mobiles et temporaires durant toute la foire. Notre électricité vient de chez Eneco qui vend de l’énergie verte" , dit encore la responsable qui ajoute que la Foire a fait appel aussi à la société Climax qui va mener une enquête scientifique sur les émissions des gaz à effets de serre pour savoir où on en est et vers quoi il faut aller pour améliorer la situation.

4. tapis jetables interdits

Un énorme effort est fait sur la réduction des déchets. Jusqu’en 2019, par exemple, la Foire jetait 10 tonnes de tapis. Elle a trouvé un produit de substitutionen chanvre.Ces tapis ont été testés au centre de vaccination et c’est OK. Une fois la Foire finie, ils seront vendus ou compostés. Les 700exposants seront conscientisés aussi à l’usage de tapis réutilisables. La Foire va aussi faire la chasse aux plastiques à usage unique: "terminés les objets à usages uniques, les gadgets qui ne servent à rien, les packagings inutile s", annonce Mme Perat. Quant aux déchets organiques (fumiers et lisiers), ils devraient trouver une solution de recyclage via du compost, etc.