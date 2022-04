Jamoigne : le bar à goûts fête son anniversaire

Il y a 6 ans, le 30 avril 2016, Vinciane Delvaux et Philippe Wauthier se lançaient dans un projet un peu fou : ouvrir un bar à vins et à bières artisanales dans un ancien magasin de meubles à Jamoigne. Le Bar à Goûts était né. « Très vite, l’envie de proposer une diversité culturelle s’est imposée. Ainsi pas moins de 50 artistes peintre, photographes, sculpteurs… ont déjà exposé au Bar à Goûts », raconte Vinciane. Une vingtaine d’écrivains ont participé au Bar à Lire du dernier jeudi du mois. De nombreux musiciens régionaux mais aussi d’un peu plus loin, ont joué leur répertoire musical. Des matchs d’improvisation, des contes et des représentations théâtrales ont été programmés. Sans oublier toutes les animations autour de la bière et du vin. Pour fêter cette date anniversaire, nos hôtes ont mis les petits plats dans les grands et proposent plusieurs animations dans les prochains jours.